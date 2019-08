Jorge Valdivia: Creo que debimos reforzarnos porque se fueron jugadores importantes

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia comentó que según su criterio el cuadro "popular" debió reforzarse para este segundo semestre ante las salidas de jugadores importantes como Esteban Pavez y Agustín Orión.

"Creo que debimos reforzarnos. Se fue Esteban, titular importante para Colo Colo, se fue Agustín, importante para Colo Colo y se liberó un cupo de extranjero, además está la lesión de Carlos Carmona; por eso, siento que debimos reforzarnos, pero es una opinión personal", declaró este miércoles en conferencia de prensa.

En esa línea, Valdivia afirmó que en el Campeonato Nacional solo depende del plantel alcanzar a Universidad Católica, líder a nueve puntos de distancia, porque la única manera de lograr eso es concentrarnos en nosotros".

"Ahora tenemos que trabajar, corregir errores, subir individualmente y colectivamente el nivel de este equipo, eso es lo primero. Después empezar a hinchar para que Católica enrede puntos, pero siento que parte por nosotros, por Colo Colo", complementó.

El futbolista del "Cacique" fue enfático en aclarar que su intención es sumar minutos: "Espero jugar, cuánto, no sé, pero después de una lesión larga uno tiene que ponerse bien físicamente y eso es lo que he tratado de hacer todo este tiempo para que no vuelvan a pasar el tema de lesiones, sobre todo musculares", indicó.

En otra línea, Valdivia contó que desde Blanco y Negro no se le han acercado para hablar de renovación, pero que tiene la intención de seguir en el "Cacique" y que de lo contrario, "cerraré la puerta feliz y agradecido de todo lo que esta institución me dio".

Igualmente habló con respecto a la relación con el entrenador Mario Salas, reconoció que si Colo Colo no es campeón este año, "es un fracaso" y que la política de contar con jugadores más jóvenes en el plantel es valiosa, pero los jugadores requieren más confianza.