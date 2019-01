Jorge Valdivia desmintió bullying contra Juan Carlos Gaete y exigió disculpas de la prensa

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia usó sus redes sociales para emitir una larga declaración respecto al supuesto bullying contra Juan Carlos Gaete, asegurando que la noticia surgió de un diálogo telefónico que no fue investigado por lo que exigió disculpas a la prensa.

"- Amigo de Gaete: aló

- Periodista con muchos años estudiando: Hola ¿Quién es?

- Amigo de Gaete: Si, soy amigo de Juan Carlos y llamo para decir que mi amigo sufrió bullying.

- Periodista con muchos años estudiando: Si ¿Quién fue?

- Amigo de Gaete: Jorge Valdivia.

- Periodista con muchos años estudiando: Ya listo, gracias", escribió en un primer tuit el futbolista.

"De ahí nace el caso 'bullying Gaete', donde muchos otros periodistas toman la noticia de ADN, del supuestos amigo de Juan Carlos Gaete, radios televisión, redes sociales y más. Deciden no averiguar, deciden no investigar, como me imagino les enseñan cuando estudian mucho para llegar a ser periodistas, comunicadores, pero deciden decir públicamente que le han hecho bullying en Colo Colo. La noticia se hace viral y siguen sin investigar si de verdad pasó", explicó.

"A lo largo de mi carrera he cometido errores, nunca me escondo, nunca me escondí. Siempre di la cara. Siempre el medio exige explicaciones, pedidos de disculpas. Pero el medio cuando se equivoca ¿Reconocen haberse equivocado", complementó.

En esa línea agregó que la gente "toma eco de lo que leen en el encabezado de las noticias, muchas veces ni leen el artículo completo y comienzan un bombardeo... Flaite, ordinario, mal educado y los ya tradicionales garabatos"

"¿Pero te conocen? ¿Esa gente me conoce como para calificar a otro, en esta caso a mí? Y lo que es peor, crean perfiles sólo para insultar. Donde tienen cero seguidores, pero siguen a más de 20 personas, todos conocidos", añadió el jugador.

Valdivia también apuntó al respecto que "yo no creo que el chileno sea mal agradecido o que tenga memoria corta. Yo creo que generalizar tampoco es bueno... Siento que muchos tienen un resentimiento por el éxito del otro. Placer de verte mal. Enjuiciarte sin conocerte. Enjuciarte sin saber si es verdad".

"El único que puede desmentir o explicar lo que aquí pasó es Juan Carlos Gaete. El día que lo haga mis redes sociales estarán abiertas para que cada uno que se toma el tiempo para ofender, se tome el mismo tiempo para pedirme disculpas", cerró.

Jorge Valdivia fue acusado en los últimos días de apodar al recién llegado futbolista "Nelson Mauri" o "Arenito", algo que habría causado su molestia y la incertidumbre sobre su continuidad en el club. Esta versión ya ha sido desmentida por Mario Salas, el propio Gaete y ahora por el "Mago".