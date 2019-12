Jorge Valdivia: Me voy de vacaciones sin tener algo concreto sobre la mesa

El volante Jorge Valdivia afirmó que de momento no tiene propuestas concretas "sobre la mesa" para renovar su contrato con Colo Colo y que únicamente tuvo una expresión de los intereses de Marcelo Espina y Mario Salas, gerente deportivo y director técnico, respectivamente, para que siga en el club.

"Estoy igual a como unas semanas atrás. Sin ninguna novedad, mis deseos son seguir jugando a la pelota esté donde esté, si es Colo Colo, feliz, si no, agradecer al club siempre", declaró en el Canal del Fútbol (CDF).

"Antes se hablaba que dependía de la decisión del entrenador y ahora cuando manifiesta interés para contar conmigo, ya no es del entrenador, son los dirigentes. Mi representante tuvo una reunión que duró 15 ó 20 minutos y no se habló mucho de negociación", agregó.

"Marcelo repitió el interés que tienen ellos como director deportivo y Mario en que pueda seguir el próximo año en Colo Colo, pero más allá de una muestra de intereses, en términos futbolísticos, no hay nada más", completó.

En ese sentido afirmó que saldrá de vacaciones "sin tener algo concreto sobre la mesa" y aclaró que el club no le ha dicho si es que quiere tenerlo por uno o dos años más.

"Quiero dejar claro que me motiva mucho jugar Libertadores, como lo dije a Mario en la reunión y he repetido muchas veces, me motiva jugar Libertadores y más si es en Colo Colo, porque conozco la institución", indicó.

En esa línea postuló que su representante tuvo una conversación y que quiso dejar en claro que "no hay negociación, en su minuto la hubo, pero desde que está este problema del campeonato que se terminó, no hubo negociación, no hubo -ofrecimiento de - un año, dos años o más ceros o menos ceros".

"Cuando dicen o sale que el jugador quiere dos años y el club ofrece uno, yo no tengo ese papel donde diga que el club ofrece un año y tres ceros... no hay negociación. No hubo hasta el minuto algo concreto, un papel concreto en la mesa", complementó.

Por último destacó que su intención de hablar con la prensa no es para "presionar": "Tampoco me entretengo, no lo paso bien declarando, yo declaro en lo posible, soy consecuente con las cosas que pienso y digo, me puedo equivocar, podemos tener opiniones distintas, maneras de ver las cosas distintas y está bien", terminó.