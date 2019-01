Jorge Valdivia: Nos dolió la derrota, este equipo puede dar mucho más

El ex Palmeiras tiene confianza en el futuro del “Cacique”.

El volante nacional Jorge Valdivia comentó en conferencia prensa que la derrota frente a Universidad Católica "le dolió por cómo se dio" pero que tiene confianza en que "este equipo puede mejorar mucho más" cuando logren manejar el sello de Mario Salas.

"Nos dolió la derrota, este equipo puede dar mucho más. A medida que vayamos entendiendo el concepto de juego vamos a mejorar", aseguró el mediocampista.

Valdivia, también aseguró que todavía le falta mucho para encontrar su mejor versión futbolística y física.

"Me preocupa estar bien rápidamente tanto en lo físico como en lo futbolístico. No jugaba noventa minutos desde noviembre, me iré sintiendo mejor con el tiempo", afirmó.

Para finalizar, el futbolista de 35 años, señaló que la falta de gol del equipo "Albo" se debe a las fallas colectivas que se han visto en estos partidos y que cuando se mejore ese tema los goles se irán dando.

"A medida que nos vayamos entendiendo mejor, vana a comenzar a aparecer los goles", puntualizó.