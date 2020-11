Jorge Valdivia: Solo aclaro que Blanco y Negro no me ha contactado

El volante Jorge Valdivia aclaró que no ha recibido contactos por parte de la concesionaria Blanco y Negro para volver a Colo Colo, a través de una elocuente respuesta a un usuario de Twitter que pidió su regreso.

"La sociedad Blanco y Negro no me ha contactado", escribió el jugador como reacción a un tuitero que le pidió a Valdivia que vuelva al "Cacique" a Macul por seis meses y con un sueldo de 10 millones de pesos.

"No sé de dónde habrá salido esa información. Solo aclaro para que después no salgan con que pedí 10 ó 20 ó 40, o que pedí cinco años de contrato", argumentó Valdivia.

"Solo para que quede claro y no salgan con cada locura después", finalizó.

