Jorge Valdivia y Mario Salas fueron blanco de los hinchas de Colo Colo tras derrota ante O'Higgins

El tropiezo de Colo Colo ante O'Higgins desató la molestia de los hinchas albos, que a través de sus redes sociales apuntaron sus dardos al técnico Mario Salas y al volante Jorge Valdivia.

Las críticas al "Mago" se debieron a su expulsión ante la escuadra celeste, mientras que el estratega fue cuestionado por las modificaciones que realizó en el equipo durante el encuentro.

- Revisa las reacciones de los hinchas contra Valdivia y Marios Salas:

Sigan celebrandole las conferencias de prensa a Valdivia. Sigan celebrandole que les pase el pico por la cara a los periodistas. Como 4 meses sin jugar y no llega a los 30' y se hace expulsar. Ese es el profesionalismo y compromiso con el que se lleno el hocico en la semana.

La reacción de Valdivia para mí dice mucho. Le pegaron lo que le pegan siempre, pero no sólo reclamó sino que tapó a chuchás al árbitro. Me parece indiciario de, al menos, falta de fiato con Salas. Creo que algo se quebró tras la salida de Orión, marca un antes y un después.

Mario Salas jugando para la Católica, no tengo pruebas, tampoco dudas.

No me cabe duda que Mario Salas debe amar a Colo-Colo más que todos nosotros juntos...pero ¿por qué chucha tiene que ser tan duro de cabeza, morir en la suya y no pensar en el bien del equipo que ama, por la concha puta de su vieja?