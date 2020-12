Jorge Vergara, histórico dirigente de Colo Colo: El club se transformó en un bazar

Jorge Vergara, recordado dirigente de Colo Colo en la década de los '90, hizo una dura crítica al actual momento del elenco albo y aseguró que la institución se transformó en un negocio que solo mira el presente sin una planificación para el futuro.

"Producen ingresos, pero no producen jugadores, es un bazar. No producen nada, y compran peor. Colo Colo puede tener un presente con un triunfo en un domingo, pero no tiene futuro porque más allá de un año no miran y se esto se transformó en un negocio inmediato", dijo Vergara en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Vergara fue más allá: "Cuando Colo Colo cayó en la quiebra tenía el 90 por ciento jugadores formados en casa, y terminó siendo campeón, por lo que acá hubo una apropiación indebida que algún día se ajustara sacando la cuenta de cuánto Colo Colo ha perdido o cuánto le han robado, y ahí tendrán que rendir cuentas muchos como (Harold) Mayne-Nicholls, (Aníbal) Mosa", expresó.

El recordado ex dirigente comentó también la salida de Marcelo Espina de la gerencia técnica.

"Su desempeño y su salida es lamentable, porque en Colo Colo se especializaron en matar a los hombres que hicieron algo por el club", dijo.

"Que pongan a un chimpancé, da lo mismo, y quizás lo hace mejor y lo hace reír a uno, pero que esté Mosa, Mayne-Nicholls o Perico Los Palotes, da lo mismo porque no ha habido ningún director deportivo bueno desde la quiebra. Algunos piensan que es un ex futbolista, un periodista... Son muchas las responsabilidades que tienen, entre ellas saberse por ejemplo el reglamento de la FIFA. De hecho, hay alguien que estuvo castigado por la FIFA", añadió.

"La historia del club está cambiando, porque el himno dice 'el equipo que ha sabido ser campeón', pero parece que ya no sabe", finalizó.