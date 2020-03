José Saturnino Cardozo: Valoro mucho que me hayan llamado de Colo Colo

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, contó a Al Aire Libre en Cooperativa, que desde Blanco y Negro se contactaron con él para que asuma la banca de Colo Colo.

"Sólo una llamada hace unas semanas. Me preguntaron si tenía interés y nada más, quedó ahí. Es normal, porque cuando un equipo grande como Colo Colo se queda sin técnico le llegarán mil carpetas a la oficina", apuntó el adiestrador de 48 años.

Aunque las negociaciones no han avanzado, el ex delantero aseguró que quedó "contento porque la directiva se acercó y llamó. La directiva analizará el perfil del entrenador que les guste y tomarán sus decisiones. Valoro mucho que me hayan llamado".

Como entrenador, Cardozo se estrenó en Olimpia el 2006, mientras que en su país también dirigió a Liga de Nueva Italia y Sportivo Luqueño.

El resto de su carrera como DT la ha realizado en México donde dirigió Querétaro, Toluca, Jaguares de Chiapas, Puebla, Veracruz y Chivas.