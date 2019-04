Juan Carlos Gaete: Es mentira que Jorge Valdivia me hizo bullying

El delantero de Deportes Santa Cruz, Juan Carlos Gaete, se refirió a su polémica salida de Colo Colo y desmintió haber sufrido algún tipo de mal trato por parte de sus compañeros en el "Cacique".

En conversación con Fox Sports, el atacante dijo que "Mario Salas y mis compañeros me trataron bien. Algunos decían que Valdivia me había hecho bullying, pero nunca fue. Incluso fue súper buena onda, lo mismo el 'Pájaro' (Valdés) y (Esteban) Paredes. Se especularon muchas cosas, nadie sabía lo que pasaba por mí, era cosa mía, descarto todo lo que se habló".

Sobre su presente en el elenco de la Primera B, Gaete afirmó que "me gusta Santa Cruz, me encanta estar acá, me volví a encantar, estaba 'chato' por lo que había pasado, ahora estoy más tranquilo. Preferí quedarme en un equipo que conocía, donde me trata bien la gente, me quieren".

En relación a un posible retorno a los "albos", el ex Cobresal aseguró que "prefiero jugar este año bien y después que se dé solo, un buen año acá en Santa Cruz y después volver (a Colo Colo). Tengo que esperar la oportunidad de llegar de nuevo y ratificar por qué me llamaron".

- Revisa las declaraciones de Gaete sobre su relación con Valdivia: