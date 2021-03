Juan Carlos Gaete: Quiero ser campeón con Colo Colo y estar en lo más alto

El delantero Juan Carlos Gaete fue presentado este martes como refuerzo de Colo Colo y aseguró que viene para ser campeón con el club.

"Estoy muy contento, esperando este regreso. La expectativa que tenemos es salir campeón y estar en lo más alto, como tiene que estar este club", comentó en conferencia.

El ex jugador de Cobresal expresó que "no es una revancha para mí, si me llamaron ahora es por algo. Debo seguir haciéndolo bien como en Cobresal y los demás equipos que he estado".

"No siento ninguna presión, vengo tranquilo y a aportar al equipo. Por algo contaron conmigo. Es lo que esperé y quise desde pequeño. Ahora se dio la oportunidad, es lo que estaba esperando, añadió.

Por otra parte, el ex ariete de Unión Española Felipe Fritz también fue presentado y expresó que está "feliz de llegar a Colo Colo, el equipo más grande de Chile. Esperamos aportar y dar lo mejor".

"Si estoy aquí es por algo. Voy a demotrar lo que soy como jugador y daré el 110 por ciento en cada partido y entrenamiento", añadió.

Sobre sus motivaciones, aseguró que "mi expectativa es ser campeón, cualquier jugador que llega a este club tiene esa obligación".