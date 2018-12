Juan Carlos Gaete tras superar los exámenes médicos: "Este año la rompemos"

El atacante nacional Juan Carlos Gaete, primer refuerzo de Colo Colo para el 2019, superó este viernes lo exámenes médicos correspondientes para transformarse en jugador del "Cacique".

El ex Cobresal acudió este viernes a la Clínica Meds para someterse a los estudios pertinentes, los que fueron superados con éxito por el futbolista.

"Todavía no firmo, pero estoy tranquilo y contento... De todas formas no puedo hablar mucho porque aún no firmo", apuntó tras los exámenes.

Pese a su hermetismo, el futbolista lanzó: "Este año la rompemos".

Tras el paso dado por Gaete esta jornada, sólo falta que el futbolista procesa a firmar el vínculo con el club y sea presentado en sociedad por el cuadro albo.

Juan Carlos Gaete ya superó los exámenes médicos para ser jugador de Colo Colo @Cooperativa @alairelibrecl #LaCooperativa pic.twitter.com/HZJWUbflmY — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) December 28, 2018