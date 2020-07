Juan Manuel Insaurralde: "Me encantaría retirarme en Colo Colo"

El argentino Juan Manuel Insaurralde, figura clave en la zaga de Colo Colo en las últimas temporadas, manifestó su deseo de continuar en el club, pese a la reciente crisis entre jugadores y dirigencia, y retirarse defendiendo la camiseta alba.

"Me encantaría hacerlo acá (en Chile), pero no es fácil mantenerse en un club tan grande. Hoy en día estoy con muchas ganas", declaró Insaurralde en el Instagram Live de Esto es Sin Var.

"Estoy cerca de los 36 (años), pero todavía disfruto de lo que hago. Me gusta ir a entrenar, la competencia y las pretemporadas. Me queda poco y por eso lo valoro", precisó.

No obstante, el "Chaco" también admitió que no ve con malos ojos regresar a su país para jugar en Newell's Old Boys.

"En su momento estuvo la chance de volver a Newell's. Si está la posibilidad, me encantaría regresar. No tendría grandes pretensiones económicas", cerró.