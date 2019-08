Juan Manuel Insaurralde recibió críticas por insultos a un funcionario de Colo Colo

El defensor Juan Manuel Insaurralde fue objeto de varias críticas luego que CDF diera a conocer un registro en el cual aparece insultando a un funcionario de Colo Colo para que regara la cancha durante el partido en que los "albos" superaron 1-0 a Unión Española.

En el video figura el futbolista del "Cacique" acercándose al técnico Mario Salas para decirle "la con... que moje la cancha. A ese huevón, moja la cancha con...".

- Revisa el video en este enlace.

Las críticas a Insaurralde aparecieron en la red social Twitter, donde varios seguidores de la acción criticaron con dureza su actitud.

Juan Manuel Insaurralde, este es el que putéo al funcionario del estadio monumental por no haber mojado la cancha, él es un ctm e hdp por tratar mal a un compañero de trabajo 😡 pic.twitter.com/xgXVvKwJLE

Considero que el Chaco Insaurralde se equivocó en su reacción. No es por justificarlo, pero las pulsaciones en la cancha son a 1000. Con una disculpa esto debería arreglarse. Igual me resulta curiosa la satanización que de hace rato el #GremioCuliao busca endosarle al Chaco.

Y este weón, qué mierda se cree... Puteando a uno de los cancheros vuelto loco. Ningún respeto... "La furia de Insaurralde al ver que la cancha no estaba regada" https://t.co/lQfcKTsFEw

Vi el video de insaurralde e igual sentí incomodidad, no me gustó como trató al caballero. Y según sé es contra el reglamento fifa regar una parte de la cancha.

Lo de Insaurralde con el funcionario de @ColoColo , por el riego de la cancha, no puede quedar en nada. Es una falta de respeto que trate así a un funcionario del club que sólo cumple con su trabajo.

estoy viendo el cdf y mostraron que Insaurralde en el partido le gritaba a alguien de cc -se me imagina que utilero o algo similar- "moja la cancha ctm, mójala", CTM QUÉ TE CREES WEON, pide las cosas de buena manera imbécil

Entiendo la calentura, el fragor de la lucha, los gritos, las puteadas, las broncas que quedan en cancha. Pero putear de esa manera a un trabajador del club que sin dudas no gana lo mismo me parece injustificable. Mal el Chaco en esta, me parece. Ojalá pida disculpas.