Juan Martín Lucero: No hemos hablado del clásico, porque tenemos un partido difícil antes

El delantero argentino de Colo Colo Juan Martín Lucero tuvo palabras para el superclásico del próximo 31 de julio ante Universidad de Chile, aunque aclaró que en el plantel no se ha hablado mucho del tema, dado que quieren enfocarse en el duelo de este sábado ante Huachipato.

"No hemos hablado mucho del superclásico, porque tenemos un partido importante el sábado con nuestra gente. Es un partido difícil en el cual tenemos que ganar para seguir peleando allá arriba", dijo el goleador trasandino en conferencia de prensa.

Lucero explicó que el duelo ante Audax (triunfo agónico por 2-1) le dio bríos al equipo de cara a lo que se viene en el segundo semestre.

"El equipo está bien, muy concentrado. Tuvimos un parido muy complicado y eso nos dio tranquilidad para trabajar de la mejor manera, en lo físico y en lo táctico, así es que estamos con muchas ganas de poder jugar", explicó.

"Nos sentimos bien, con ganas de conseguir el objetivo. Venimos haciendo las cosas bien, pero lo importante es no perder de vista lo principal, sabiendo que habrá buenos y malos momentos, pero siempre sin desenfocarse", añadió.

Lucero tuvo palabras para Marco Rojas, quien ya se integró a las prácticas: "Viene a sumar. Recién esta semana pudo entrenar a la par nuestra y anduvo bien en los entrenamientos. Creo que ayudará mucho en lo que viene. Esperamos que se ponga de la mejor manera para que pueda estar acompañándonos en los paridos. La gusta encarar y el uno contra uno, así es que tenemos varias variantes para que el técnico pueda decidir. Hay opciones y es importante que haya competencia interna", expresó.

Sobre su nivel personal Lucero realzó el aporte del técnico Gustavo Quinteros: "Uno siempre trata de mejorar. Gustavo me ha pedido que meta diagonales cortas en el área, que siempre trate de estar perfilado y eso quizás eso no lo hacía antes, y he hecho varios goles de esa manera, y así uno va creciendo", explicó.