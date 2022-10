Juan Martín Lucero: No tengo la necesidad de irme, a no ser que sea algo difícil de rechazar

El goleador de Colo Colo, Juan Martín Lucero, reconoció que tiene la intención de seguir en el club para la próxima temporada, aunque está dispuesto a partir en el caso de recibir una oferta a la que sea difícil negarse.

"Si es por mí yo me quedo acá. No tengo la necesidad de irme, a no ser que sea algo difícil de rechazar. Estoy muy bien y feliz. Lo sabe mi familia, amigos y el club (...) En un club tan grande, siempre quieres pelear todo. Cada derrota duele como un puñal, porque se siente el doble", dijo a TNT Sports.

El atacante afirmó también que "la Libertadores es la copa que más deseo tener. La edición de este año me dejó sensaciones de bronca e impotencia, fue un sabor muy amargo".

"Estuvimos a la altura y lo demostramos. Después pasaron cosas y bajamos el rendimiento y nos quedamos sin nada", explicó.

Colo Colo ganó el Campeonato Nacional el pasado domingo en Coquimbo y este fin de semana jugará ante O'Higgins, en el Estadio Monumental, en una jornada en que celebrará junto a sus hinchas.