Juan Martín Lucero: Sé la historia que tiene Esteban Paredes en el club, pero no me presiono con eso

El argentino Juan Martín Lucero, refuerzo de Colo Colo para la temporada 2022, habló sobre la responsabilidad de ser el centrodelantero del equipo y aseguró no sentirse presionado por un puesto en donde se recuerda con fuerza la figura de Esteban Paredes, goleador histórico del fútbol chileno que no fue renovado tras el final de la temporada 2020.

"Sé la historia que tiene Esteban paredes en el club, pero yo no me presiono con eso. Trato de dar lo máximo, aportar todo de mí al grupo. Soy feliz si el equipo rinde y gana", declaró Lucero en DirecTV.

El ariete, de 30 años, también destacó el trato que ha recibido desde que se integró al club.

"Estoy muy feliz de estar en Chile, en Colo Colo. El grupo me trata increíble, todos unidos, con ganas de lograr títulos. Me he sentido cómodo en los partidos que hemos disputado", explicó.

Lucero, además, sostuvo que fue clave para su llegada que fuese contactado por el propio técnico Gustavo Quinteros.

"Me motivo mucho para venir que me llamara Quinteros y también el directorio del club. Todos me transmitieron su confianza y las ganas que tenían de que yo viniera. Mi objetivo es ser campeón", apuntó.

Finalmente, habló sobre la situación sanitaria e indicó que Colo Colo ha fortalecido sus protocolos internos para evitar brotes de contagios, como los que vivió durante el 2021.

"El club está siendo muy exigente con los protocolos, también los jugadores. Nos cuidamos entret todos. Debemos aprender de lo que pasó en la temporada pasada", sentenció.

El debut de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2022 será el domingo ante Everton, a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental.