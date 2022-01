Juan Martín Lucero y la responsabilidad de ser el "9" de Colo Colo: No lo veo como una presión

El atacante argentino Juan Martín Lucero habló en conferencia de prensa por primera vez como jugador de Colo Colo en una presentación en la que aseguró que se toma sin presión la responsabildad de ser el centrodelantero de los albos.

"Voy a afrontar con mucha alegría llegar a este club tan importante, no lo veo como una presión (ser el "9"). Siempre daré lo máximo para aportar dentro de la cancha", expresó.

Al ser consultado sobre las razones de su arribo a Colo Colo, expresó que "uno cuando recibe propuestas trata de leer más allá de lo puntual. Me llamó el técnico (Gustavo Quinteros) y los dirigentes y uno analiza todo eso. Emiliano Amor también tuvo mucho que ver porque habló muy bien del club".

"Tuve varias ofertas, pero prioricé Colo Colo porque hay un orden y una lìnea importante como club. Amor me llamó en vacaciones y me dijo que venga porque hay un muy buen grupo y los chicos me hcieron sentir como en casa", profundizó.