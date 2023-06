Juan Martín Lucero y su salida de Colo Colo: Uno nunca hace nada con mala intención

Luego de anotar el gol del triunfo de Fortaleza ante Palestino en Copa Sudamericana, el delantero argentino Juan Martín Lucero se refirió a su paso por Colo Colo y aseguró que su salida del cuadro albo no fue con mala intención, manifestando que en este paso por Chile recibió mucho cariño.

"Gracias a Dios, vino gente al hotel a demostrarme su cariño, a saludarme y eso me llena el corazón. Pasé un año increíble en Colo Colo no solo en lo deportivo, sino en lo familiar. Conocí a mucha gente que me brindó su cariño así es que solo tengo palabras de agradecimiento para Chile y para Colo Colo", dijo Lucero a la transmisión de DirecTV.

Lucero añadió que "son situaciones que pasan en el futbol uno nunca hace nada con mala intención".

"Acá se dio de esta manera y hay que afrontarlo con la cabeza en alto", añadió en relación a la demanda que el elenco albo interpuso en su contra.