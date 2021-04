Julio Barroso: Yo me retiraba si descendía con Colo Colo, no habría podido soportar algo así

Julio Barroso, defensa de Everton e ídolo de Colo Colo, habló sobre los duros momentos que vivió al final de la temporada pasada y afirmó que pensó en retirarse si los albos perdían la categoría.

"El retiro está en el momento en que estás viviendo. Si descendíamos me retiraba, no podría soportar, era una humillación para mí seguir jugando. Lo sabía mi círculo íntimo, pero yo no creía que tenía la fuerza para soportar algo así, era una mancha grande para el club. No porque sea toda la responsabilidad mía, pero vivo el fútbol con máxima intensidad", explicó Barroso en ESPN.

El "almirante" también habló sobre la salida de los referentes y lamentó la falta de claridad del club con los jugadores.

"La lista de jugadores es grande, Valdivia, Chupete (Suazo), Villar, Gonza Fierro...No sabría decir qué pasa. Entiendo las posturas del fútbol, entiendo eso de querer renovar. No somos dueños de las instituciones, es un privilegio vivirlas. Pero lo que pido es claridad. Uno puede cortar relaciones de todo tipo, pero lo importante es claridad y decirlo en la cara. Después de brindar algo, podría haber sido de otra manera. Para mí, muchos tipos le dieron historia al club. Ojalá se aprenda de los errores, que es lo más importante", aseveró.

Barroso, además, valoró el cariño que le han manifestado los hinchas, pese a su llegada a Everton.

"Es un orgullo que reconozcan el trabajo que hice. El hincha, más allá de lo deportivo, hubo una conexión emocional que no puedo describir. Es difícil pensar cómo sucedió, lo viví y lo sigo viviendo, es hermoso. Sé que respeta el lugar donde estoy", comentó.

Finalmente, aseguró que no podría jugar en otro grande, como la U o Universidad Católica.

"No puedo...Tengo mi identidad con Colo Colo. Respeto mucho a los dos equipos, el jugar, enfrentarlos a ellos. Les quiero ganar siempre, pero sería difícil", concluyó.