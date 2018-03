Justo Villar: Lo único que me faltó en Colo Colo fue haber terminado mi carrera allí

El portero paraguayo Justo Villar habló en una entrevista publicada este lunes sobre su paso por Colo Colo, reiterando sus fallidas intenciones de retirarse en el cuadro "albo" tras su abrupta salida a mediados del año pasado.

En conversación con CDF, el meta aseguró que "pensé que podía terminar mi carrera ahí, es lo único que podría cambiar. Pero no es como uno quiere, las circunstancias se dieron de esa manera y tampoco me puedo quejar. Me recibieron de la mejor manera y pasé cuatro años muy lindos en el club".

Sobre su relación con la fanaticada del "Cacique", el arquero dijo que "la gente me aceptó, yo me sentí partícipe en un club tan popular e importante como Colo Colo. Los títulos hacen que uno fortalezca la relación con el club, pero por sobre eso queda la relación con la hinchada y un grado de pertenencia. Pasé cuatro años maravillosos".

Sin embargo, el actual portero de Nacional de Paraguay reconoce que "no me siento un ídolo del club. Hay gente que por logros y años son más importantes. Yo me siento parte del club en un momento difícil. Quizás referente por lo que significa mi carrera, pero ídolo no".