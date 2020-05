Justo Villar no se cierra a volver a Colo Colo: Sé que allá me siento muy bien

El ex futbolista paraguayo Justo Villar se dio el tiempo para recordar su salida de Colo Colo en 2017, la cual señala fue "muy triste". Hoy, en su cargo dentro de la selección "Albirroja", afirmó que no se cierra a un regreso al "Cacique" para trabajar en las dependencias del Estadio Monumental.

En diálogo con Las Últimas Noticias, mencionó que: "Nunca me pongo un objetivo, porque se van a ir dando. No me cierro a ninguna opción, si me toca la posibilidad de volver a Colo Colo no lo pensaría mucho, porque sé que allá me siento muy bien".

"Quienes conocen al club saben lo que significa Colo Colo, su repercusión. La última vez que me sentí importante fue estando ahí, así que esa gratitud la voy a tener siempre en cuenta", subrayó.

Villar también señaló que: "El reconocimiento en todo momento se siente, cuando me toca ir para allá o recibo mensajes o veo el apoyo en las redes sociales. Es muy lindo todo".