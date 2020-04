Justo Villar recordó su mejor partido en Colo Colo: Tuve la suerte que necesitaba para que no me marcaran

El destacado ex portero de Colo Colo, el paraguayo Justo Villar, recordó su mejor partido disputado con los "albos", una victoria por 2-0 ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en 2015, cuando tuvo grandes tapadas e incluso contuvo un penal a Patricio Rubio, expresando de forma particular la suerte que tuvo en ese duelo.

En diálogo con DaleAlbo, Villar señaló que "ese fue el mejor partido que me tocó jugar en Colo Colo. Hay una jugada que pega en Leo (Cáceres) y se desvía. 'Hoy no entra, hoy tengo todo el culo que necesito para que no entre el gol' decía después de eso (sic). El partido fue muy bueno para mí y para el club".

Sobre el penal indicó que "me tocó esperarlo bien, porque sabía que él miraba cuando pateaba, había elegido el lado, pensaba que podía patearlo ahí. No me gustaba tanto exteriorizar en la cancha, a veces me paso un poco. Cuando celebro tanto en una cancha, pareciera que estoy queriendo sobrar, lo disfrutaba por dentro, pero no lo exteriorizaba tanto como aparece. Cuando se ve en el penal, que atajó un penal, quería salir gritando, en frente tenía un rival, pero tengo respeto a ellos y el partido aún no terminaba".

Además, recordó otros clásicos, uno de ellos un año antes, donde tuvo una recordada contención a una chilena del uruguayo Rodrigo Mora: "Era una jugada muy cercana, tenía el arco a disposición, donde saliera iba a salir fuerte el tiro. Atiné a estar cerca de mi arco, para que cuando reaccionara, tuviera más tiempo de sacarla. La pelota no salió muy lejos de mí, pero salió rápida y atiné a sacarla".

Finalmente, se fue más atrás, a 2013, otro duelo tradicional recordado por los hinchas, que se definió en los últimos minutos gracias a Felipe Flores: "Cuando tuve una pequeña molestia, me preguntaban si quería salir 'no, en un clásico jamás'. A veces la emoción, el no pensar bien, hace que uno siga no estando al 100 por ciento. Esas cosas te las da un clásico. Por ahí es una irresponsabilidad, si uno no está bien, puede dar el lugar a otro mejor, pero en ese momento no lo pensé. Me tocó ser parte de ese festejo que se le cae la bandera a Flores", cerró.