Justo Villar: Siento que me retiré en Colo Colo, no puedo olvidar ese último partido

El ex portero paraguayo Justo Villar conversó con el sitio oficial de Colo Colo sobre su gran paso por el cuadro albo, asegurando que, pese a que después jugó en Nacional de Asunción, siente que su retiro fue con la camiseta del Cacique.

"Para mí hay un antes y un después. Primero porque había intentando contar conmigo en el 2006, luego en el 2011 y no se pudo dar, pero siempre me quedó una expectativa de lo que podía hacer en Chile y cuando se dio la posibilidad, quería probar y ver si podía aportar grandes cosas a un equipo grande", apuntò sobre su llegada al Cacique a mediados de 2013.

Villar se mantuvo hasta 2017 en el cuadro albo, un año antes de dejar definitivamente el fútbil, pese a ello, aseguró que "siento que me retiré en Colo Colo, no puedo olvidar del último partido que jugamos en el Monumental cuando le ganamos a Universidad Católica 2-0 y todos sabemos que en el minuto 85 fue la lesión de la rodilla y nunca pude volver"

"Ese, siento que fue mi último partido realmente, que me retiré en casa, ganando un clásico, pero las circunstancias de la vida me dieron otras cosas y sin dudas lo que vivimos ahí, siento que soy parte del club, no porque yo lo diga, porque sé que la gente lo dice y me siento hincha del club", agregó.

Sobre su gran estadística ante Universidad de Chile, club contra el que nunca perdió, apuntó: "Pienso que coincidieron momentos con el equipo como el nuestro que fue creciendo y a pesar que el equipo de la U venía bien en algunos momentos no supo cómo ganarlos y gracias a Dios me tocó a mí y es algo que quedará en mi memoria, porque la vivencia que tuve son las que me van a marcar para siempre".