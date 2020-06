Kinesiólogo de Colo Colo detalló protocolos sanitarios para el regreso a los entrenamientos

Si bien aún no hay una fecha especificada para el regreso a los entrenamientos y pese al conflicto laboral que aún está sin resolver con los futbolistas, en Colo Colo ya trabajan en los protocolos sanitarios que usarán cuando el plantel albo retome las prácticas en las instalaciones del Estadio Monumental, tal como detalló el kinesiólogo del equipo, Wilson Ferrada.

"En una primera instancia serán 14 jugadores, con 12 jugadores de campo y dos arqueros de 9 a 11 de la mañana. De 11 a 11 y media, habrá una sanitización total, y después otro grupo similar trabajará de 11 y media hasta las 13 horas. Los aparatos de trabajo, colchonetas, pesas, barras, todo será individualizado al igual que la hidratación", dijo Ferrada en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Se ha pensado en basureros, zona de lavado de manos, dispensadores de jabón, todo personal, y todos los profesionales con mascarilla, también con delimitación", añadió.

El profesional contó además que la idea es que haya un "traslado de nuestros jugadores en sus autos particulares, y en solitario, desde sus hogares hasta el estacionamiento, con toma de temperatura llegando al estadio. Habrá personas encargadas de eso, con zonas de seguridad".

"El retorno al fútbol será por fase, las cuales tienen sus respectivos protocolos. Vendrán con su ropa desde la casa y entrarán directamente a la cancha, con un número limitado de jugadores por sector", añadió.

Ferrada valoró la posibilidad de retomar la actividad, pero apostando a mantener estrictamente los protocolos.

"La idea es que retomemos el fútbol, y que no estemos parando a la semana por un contagiado. El objetivo es que no se enfermen los jugadores, y que no se lesionen, que es un riesgo también. Se ha hablado de cuatro semanas, con tres semanas de entrenamiento y el último de partido, y todo eso nos tiene muy preocupados para ir viendo las capacidades físicas de nuestros jugadores", dijo.

"Esperamos que ande todo bien, que la gente no se siga enfermando y que el fútbol vuelva de manera segura", agregó.