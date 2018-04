La conferencia de Pablo Guede en 12 frases

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, brindó una extensa conferencia de prensa en la previa al superclásico durante la cual abordó los polémicos temas que envuelven el presente del "Cacique".

- Revisa las 12 mejores frases del DT argentino:

1. "Está muy claro que el problema no es el grupo, entiendo que una crisis en Colo Colo da para inventar muchas cosas".

2. "Las tres veces que me enfrenté a la U llegué siempre de la misma manera, hay que jugar el partido y ver cómo se da el resultado".

3. "Estamos pasando por el peor momento futbolístico, porque nos desdibujamos en nuestra forma de jugar, luego está el problema institucional".

4. "Con Barroso es una relación profesional, él entrena y yo dirijo, y punto".

5. "-Sobre polémica con Barroso- tengo otros 25 por los que preocuparme. Ya dijeron que soy conflictivo porque me peleo con referentes, pero hay 25 jugadores que sí quieren y me voy a preocupar por ellos".

6. "Los problemas son niveles individuales bajos y decisiones mías erróneas".

7. "No conozco a Daniel Morón, no lo vi en mi vida personalmente, no puedo hablar de él".

8. "Todos los partidos son clave en Colo Colo, pero éste tiene la importancia de ser un clásico y los clásicos hay que ganarlos".

9. "Ellos sabrán lo que tienen que hacer, nunca me referí a la U, los números están ahí, están en un momento brillante, con jugadores desequilibrantes, un ritmo de juego muy alto".

10. "-Sobre las críticas de los hinchas- Están en su derecho, tienen el sentimiento a flor de piel y se rompen el culo trabajando para ver los colores del equipo que quieren".

11. "Lo de Delfín es súper doloroso, pero se magnifica por mil y las copitas que ganamos son unas copitas de mierda y uno tiene que pensar muchas veces en el patrimonio futbolístico que tiene cada club".

12. "Para el clásico no hay favoritos"