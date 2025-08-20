Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

La formación de Colo Colo vs Palestino: así será la primera oncena de la dupla interina

La dupla de Hugo González y Luis Pérez preparan su primer desafío con el objetivo de sumar de a tres.

Foto: Photosport La formación de Colo Colo vs Palestino: así será la primera oncena de la dupla interina
Magdalena López Castro
Tras la salida de Jorge Almirón, Hugo González y Luis Pérez fueron nombrados para tomar las riendas de Colo Colo como cuerpo técnico interino. Con apenas unos días para trabajar, los exjugadores del Cacique tienen la misión de alinear al equipo que enfrentará a Palestino en La Cisterna y con la presión sobre sus hombros, la dupla ya paró una formación pensando en el viernes. 

Los albos nuevamente contarán con bajas importantes para esta nueva fecha del Campeonato Nacional. Arturo Vidal y Sebastián Vegas no estarán por suspensión, mientras que Alexander Oroz se quedará fuera por una lesión. 

⚽ La formación de Colo Colo que prepara la dupla interina

Con las bajas mencionadas y con solo un entrenamiento pendiente para preparar el partido, González y Pérez alinearon la siguiente formación, según Cacique PasiónFernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Javier Correa, Lucas Cepeda.

El cambio más llamativo es que los entrenadores albos le darán la posibilidad a Francisco Marchant de comenzar como titular, y también le devuelven la confianza a Esteban Pavez para ser parte de la oncena estelar, a falta de un último entrenamiento. 

 

Imagen foto_00000002
Entrenamiento de Colo Colo. Foto: @colocolooficial

🕒 ¿Dónde y a qué hora jugará Colo Colo vs Palestino?

El encuentro entre árabes y albos será este viernes 22 de agosto en el inicio de la fecha 21 a las 15:00 horas en el Estadio La Cisterna. 

El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. 

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
