La formación de Colo Colo vs Palestino: así será la primera oncena de la dupla interina

Tras la salida de Jorge Almirón, Hugo González y Luis Pérez fueron nombrados para tomar las riendas de Colo Colo como cuerpo técnico interino. Con apenas unos días para trabajar, los exjugadores del Cacique tienen la misión de alinear al equipo que enfrentará a Palestino en La Cisterna y con la presión sobre sus hombros, la dupla ya paró una formación pensando en el viernes.

Los albos nuevamente contarán con bajas importantes para esta nueva fecha del Campeonato Nacional. Arturo Vidal y Sebastián Vegas no estarán por suspensión, mientras que Alexander Oroz se quedará fuera por una lesión.

⚽ La formación de Colo Colo que prepara la dupla interina

Con las bajas mencionadas y con solo un entrenamiento pendiente para preparar el partido, González y Pérez alinearon la siguiente formación, según Cacique Pasión: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Javier Correa, Lucas Cepeda.

El cambio más llamativo es que los entrenadores albos le darán la posibilidad a Francisco Marchant de comenzar como titular, y también le devuelven la confianza a Esteban Pavez para ser parte de la oncena estelar, a falta de un último entrenamiento.

Entrenamiento de Colo Colo. Foto: @colocolooficial

🕒 ¿Dónde y a qué hora jugará Colo Colo vs Palestino?

El encuentro entre árabes y albos será este viernes 22 de agosto en el inicio de la fecha 21 a las 15:00 horas en el Estadio La Cisterna.

El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

