La Garra Blanca lanza dura amenaza a Jorge Almirón y buscar forzar su salida de Colo Colo

El ambiente en Colo Colo está cada vez más tenso. A días del clásico ante U Católica, la Garra Blanca emitió un comunicado en redes sociales contra el técnico Jorge Almirón, responsabilizándolo por el mal momento del equipo. El mensaje incluyó una amenaza directa para que deje el club, elevando la presión en la previa de un partido clave por el Campeonato Nacional.

⚽ ¿Qué dijo la Garra Blanca sobre Jorge Almirón?

En su cuenta de Instagram, la barra manifestó que la relación con el DT es "insostenible" debido a los resultados: fuera de la lucha por el título, eliminados de Copa Chile y Copa Libertadores, y derrotas ante clásicos rivales.

🚨 ¿Cómo fue la amenaza al técnico?

La publicación incluyó una imagen del entrenador con la frase "Tu tiempo se acabó" y el mensaje final: "Almirón, te vas o te sacamos". Según la barra, el DT estaría "destruyendo al equipo" y preocupado solo de "asegurar su finiquito".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GARRA⭐BLANCA (@garrablancaoficial)

📊 ¿Cuál es la situación de Colo Colo en la tabla?

Actualmente, el Cacique ocupa el séptimo lugar con 27 puntos, a 17 de Coquimbo Unido, líder del torneo. El equipo acumula tres empates consecutivos en el campeonato.

Es la segunda amenaza de la barra al DT. Photosport

📲 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

Para saber más de Colo Colo y la posible salida de Jorge Almirón debes leer en Al Aire Libre.