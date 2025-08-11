Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

La Garra Blanca lanza dura amenaza a Jorge Almirón y buscar forzar su salida de Colo Colo

La barra oficial de Colo Colo publicó un comunicado exigiendo la salida del técnico argentino Jorge Almirón por los malos resultados en la temporada.

Foto: Photosport La Garra Blanca lanza dura amenaza a Jorge Almirón y buscar forzar su salida de Colo Colo
Sebastián Díaz Iturrieta
El ambiente en Colo Colo está cada vez más tenso. A días del clásico ante U Católica, la Garra Blanca emitió un comunicado en redes sociales contra el técnico Jorge Almirón, responsabilizándolo por el mal momento del equipo. El mensaje incluyó una amenaza directa para que deje el club, elevando la presión en la previa de un partido clave por el Campeonato Nacional.

⚽ ¿Qué dijo la Garra Blanca sobre Jorge Almirón?

En su cuenta de Instagram, la barra manifestó que la relación con el DT es "insostenible" debido a los resultados: fuera de la lucha por el título, eliminados de Copa Chile y Copa Libertadores, y derrotas ante clásicos rivales.

🚨 ¿Cómo fue la amenaza al técnico?

La publicación incluyó una imagen del entrenador con la frase "Tu tiempo se acabó" y el mensaje final: "Almirón, te vas o te sacamos". Según la barra, el DT estaría "destruyendo al equipo" y preocupado solo de "asegurar su finiquito".

📊 ¿Cuál es la situación de Colo Colo en la tabla?

Actualmente, el Cacique ocupa el séptimo lugar con 27 puntos, a 17 de Coquimbo Unido, líder del torneo. El equipo acumula tres empates consecutivos en el campeonato.

Imagen foto_00000001
Es la segunda amenaza de la barra al DT. Photosport

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
