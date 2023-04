La molestia de los hinchas de Colo Colo con Gil: "Que Quinteros lo castigue como a Peluca"

Hinchas de Colo Colo estallaron en contra de Leonardo Gil por irse expulsado en el clásico ante Universidad Católica tras un codazo a Bryan González en el Estadio Santa Laura.

Los fanáticos piden que se le mida con la misma vara que a Maximiliano Falcón, quien tras recibir tarjeta roja ante Everton en esta temporada, por un pelotazo a un rival, fue relegado al banco de suplentes por algunos partidos por parte de Gustavo Quinteros, después de cumplir con dos fechas de suspensión.

Además, no se trata de la primera roja de Gil en la temporada, ya que en la Supercopa ante Magallanes, tras aplaudir de forma irónica al juez de ese compromiso, Fernando Véjar.

Leo Gil , come banca no más , porque la embarrada que te mandaste no se perdona .