La postura definitiva de Gustavo Quinteros ante la posibilidad de volver a Colo Colo

En Colo Colo pretenden sellar este miércoles 27 de agosto la llegada de su nuevo entrenador, y aunque la lista de opciones es extensa en Macul, todo hace indicar que hay un nombre que corre con mayor ventaja al resto, el del argentino nacionalizado boliviano, Gustavo Quinteros.

Quinteros ya estaría en conversaciones con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para sellar su regreso a Macul después de dos años, oportunidad de la que el mismo ex entrenador de la UC y Vélez, entre otros, se refirió con mucha claridad.

⚽ Quinteros da una rotunda respuesta sobre su posible regreso a Colo Colo

Hace un par de meses atrás, cuando se habló por primera vez de una posible salida de Jorge Almirón de Colo Colo, el nombre de Quinteros, en ese entonces desvinculado de Gremio, volvía a ponerse en la órbita del club albo.

Ahora, con la posibilidad aún más latente, el propio estratega trasandino habló sobre la opción. "Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver", expresó directamente Quinteros a Radio ADN.

🤝 Negociaciones en curso entre Blanco y Negro y Quinteros

De acuerdo a los últimos reportes sobre la búsqueda del nuevo DT para Colo Colo, se ha conocido que Gustavo Quinteros estaría en una etapa final de negociaciones con Blanco y Negro para llegar a acuerdo.

Incluso trascendió que existiría una cláusula que puso sobre la mesa el técnico campeón ya en Chile para asumir nuevamente el mando con el conjunto de Macul.

⏳ ¿Qué plazo se pusieron en Colo Colo para tener nuevo DT?

De acuerdo a lo que señaló recientemente Aníbal Mosa, en Colo Colo no pasarían de este miércoles 27 de agosto para tener a su nuevo director técnico.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.