15:06 | Gabriel Ruiz-Tagle: Pablo Guede no ha presentado una renuncia, él manifestó su interés de irse por razones conocidas por la prensa #CooperativaDirige

15:05 | Gabriel Ruiz-Tagle: Guede nunca me manifestó renunciar en solidaridad con Aníbal Mosa #CooperativaDirige

15:01 | Gabriel Ruiz-Tagle: No he pensado en Cristián Varela, quien entiendo está retirado del mundo del fútbol #CooperativaDirige