La promesa de Claudio Aquino que busca reencantar a los hinchas de Colo Colo

El silencio se rompió en Colo Colo. Después de días difíciles marcados por la humillante goleada 4-1 ante Universidad Católica y la posterior salida de Jorge Almirón, Claudio Aquino se convirtió en la primera figura del plantel en hablar públicamente.

El volante reconoció los errores del equipo y fue autocrítico con el desempeño del Cacique en su centenario. Además, anticipó lo que será el debut de Hugo González y Luis Pérez como técnicos interinos de los albos y envió un mensaje a los hinchas.

💬 Claudio Aquino rompió el silencio tras la salida de Almirón

Claudio Aquino fue directo al reconocer la crisis que vive Colo Colo y la necesidad urgente de revertir la situación. "Hay que dar vuelta la página, tratar de renovar las energías y estar bien, tenemos empezar a sumar y a ganar. Palestino es un rival duro, que juega bien al fútbol, pero con nuestras armas y nuestro juego podemos hacer un gran partido y quedarnos con los tres puntos", dijo a los canales oficiales del club.

Sobre el próximo desafío del Cacique, en tanto, el mediocampista señaló que "es importante para nosotros, primero que nada, ganar. Empezar a sumar confianza y empezar a encontrarnos a nosotros mismos, porque últimamente no lo estábamos haciendo. Va a ser importante para la confianza, para sumar y afrontar lo que viene, que es muy importante".

🏆 La promesa de Claudio Aquino en Colo Colo

Por último, Aquino hizo una promesa a los hinchas albos a quienes reconoció su apoyo incondicional incluso en los momentos más difíciles. Además, se comprometió a revertir la situación del equipo.

"Siempre el hincha es importante. Siempre que le ha tocado estar o ir a los estadios, lo hizo. En el último partido alentaron todo el tiempo y eso es muy importante para nosotros. Quiero decirles que vamos a hacer lo mejor para sacar a Colo Colo adelante y muchas gracias por todo", concluyó.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 23 de agosto en horario por confirmar cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Fecha: Sábado 23 de agosto

Hora: Por confirmar

Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.