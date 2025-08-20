Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

La promesa de Claudio Aquino que busca reencantar a los hinchas de Colo Colo

El volante se refirió a la salida de Jorge Almirón del Estadio Monumental y anticipó los próximos desafíos de los albos.

Foto: Photosport La promesa de Claudio Aquino que busca reencantar a los hinchas de Colo Colo
Bastián Catalán
Llévatelo:

El silencio se rompió en Colo Colo. Después de días difíciles marcados por la humillante goleada 4-1 ante Universidad Católica y la posterior salida de Jorge Almirón, Claudio Aquino se convirtió en la primera figura del plantel en hablar públicamente.

El volante reconoció los errores del equipo y fue autocrítico con el desempeño del Cacique en su centenario. Además, anticipó lo que será el debut de Hugo González y Luis Pérez como técnicos interinos de los albos y envió un mensaje a los hinchas.

💬 Claudio Aquino rompió el silencio tras la salida de Almirón

Claudio Aquino fue directo al reconocer la crisis que vive Colo Colo y la necesidad urgente de revertir la situación. "Hay que dar vuelta la página, tratar de renovar las energías y estar bien, tenemos empezar a sumar y a ganar. Palestino es un rival duro, que juega bien al fútbol, pero con nuestras armas y nuestro juego podemos hacer un gran partido y quedarnos con los tres puntos", dijo a los canales oficiales del club.

Sobre el próximo desafío del Cacique, en tanto, el mediocampista señaló que "es importante para nosotros, primero que nada, ganar. Empezar a sumar confianza y empezar a encontrarnos a nosotros mismos, porque últimamente no lo estábamos haciendo. Va a ser importante para la confianza, para sumar y afrontar lo que viene, que es muy importante".

🏆 La promesa de Claudio Aquino en Colo Colo

Por último, Aquino hizo una promesa a los hinchas albos a quienes reconoció su apoyo incondicional incluso en los momentos más difíciles. Además, se comprometió a revertir la situación del equipo.

"Siempre el hincha es importante. Siempre que le ha tocado estar o ir a los estadios, lo hizo. En el último partido alentaron todo el tiempo y eso es muy importante para nosotros. Quiero decirles que vamos a hacer lo mejor para sacar a Colo Colo adelante y muchas gracias por todo", concluyó.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 23 de agosto en horario por confirmar cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

  • Fecha: Sábado 23 de agosto

  • Hora: Por confirmar

  • Estadio: Municipal de La Cisterna 

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
