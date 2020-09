La razón por la que Nicolás Blandi quedó fuera de la convocatoria para el duelo ante Peñarol

El pasar de Nicolás Blandi en Colo Colo no ha sido bueno. Aunque ha estado lejos de lo que se esperaba de él por sus pergaminos, sorprendió que entrenador Gualberto Jara lo dejara fuera de la convocatoria para el duelo contra Peñarol, aunque otra vez se debe a una situación física.

El futbolista de 30 años, según explicó su entrenador, no ingresó ante Atlético Paranaense debido a una molestia que sintió en e entretiempo y aunque los exámenes no arrjaron una lesión, el ariete se volvió a resentir y no viajó.

Así lo explicó en conferencia de prensa Marcelo Espina, director deportivo del club. "Blandi sintió una molestia en el calentamiento del partido con Atlético Paranaense, por precaución no ingresó. Se le hicieron los estudios y arrojaron que no tiene nada, sin embargo ayer volvió a persistir su molestia".

Otros que quedaron al margen son Pablo Mouche y Julio Barroso, ambos por lesión.

Revisa acá la lista de convocados: