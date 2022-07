Las bajas complican a Quinteros y al mediocampo de Colo Colo para el duelo con La Serena

Colo Colo enfrentará a Deportes La Serena este domingo y el técnico Gustavo Quinteros afronta un serio problema en el armado del mediocampo, debido a las lesiones que están afectando al equipo.

Según informamos en Al Aire Libre PM, Leonardo Gil no estará presente debido a una lesión, que no ha sido precisada por el club albo; por lo que el juvenil Dylan Portilla, capitán de la Sub 21, ocupará su lugar.

Además, en las últimas horas se sumó la duda de Vicente Pizarro. Según TNT Sports, el joven volante también tiene problemas físicos y no estará ante los granates. Por lo tanto, este sábado deberá definir su reemplazo el estratego colocolino.

Cabe recordar que César Fuentes está al margen, por un desgarro que sufrió en la Copa Sudamericana ante Inter de Porto Alegre; y Esteban Pavez está suspendido por la roja directa que sufrió ante Everton la semana pasada.

Y en la defensa, también hay problemas: Oscar Opazo está fuera por acumulación de amarillas y Jeyson Rojas por la expulsión, también contra Everton.

Lo único que está claro es que la delantera estará compuesta por Juan Martín Lucero, Pablo Solari y Agustín Bouzat.

El duelo entre Colo Colo y La Serena se jugará el domingo en el Monumental, a las 17:30 horas (21:30 GMT) y lo podrás seguir en AlAireLibre.cl y en Al Aire Libre en Cooperativa.