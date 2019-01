Las medidas de Mario Salas en Colo Colo: Terminó con las pizzas y las bebidas con azúcar

No han sido fáciles las primeras semanas de Mario Salas en Colo Colo, con la bullada salida de Juan Carlos Gaete y las tres caídas en línea. Pese a esto, el técnico ya comenzó a tomar medidas que van más allá de lo deportivo con el plantel.

Según consigna Diario El Mercurio, el adiestrador del Cacique cortó una práctica habitual del camarín: el consumo de pizza en las concentraciones.

El ex entrenado de Sporting Cristal terminó con una costumbre tomada en la era Pablo Guede y que siguió durante el mandato de Héctor Tapia, esto para evitar que los futbolistas consuman masas antes de los partidos.

Asimismo, Salas pidió a los jugadores que no consuman bebidas gaseosas con azúcar, esto debido a que parte del plantel prefería no tomar bendidas light o zero.