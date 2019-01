Las opciones que tiene Mario Salas en las inferiores para segundo arquero de Colo Colo

La lesión de Agustín Orión en Colo Colo es un nuevo dolor de cabeza para Mario Salas, quien deberá definir al arquero suplente de Brayan Cortés, teniendo dos alternativas provenientes de inferiores: Omar Carabalí y Julio Fierro.

El primero, ecuatoriano de 21 años, llegó a nuestro país el 2013 para sumarse a la sub 17 de los "albos", con quienes disputó la Copa Libertadores sub 19. Además, ha sido seleccionado sub 20 de su país.

Sobre la opción de que asuma Carabalí, el entrenador de las series menores del "Cacique", Hugo González, dijo en conversación con Al Aire Libre PM que "el arquero es un puesto complejo. Madura un poco más tarde, necesita mucha más experiencia y muchos más partidos en el cuerpo. Omar en este momento no los tiene, pero capacidades tiene".

"Eso requiere tiempo y para ser segundo arquero a lo mejor le va a faltar más experiencia si le tocase alguna vez actuar. Pero capacidades le sobran, si le tocase ojala le vaya bien", agregó.

La otra alternativa es Julio Fierro, de 16 años, quien incluso fue presentado en la "Noche Alba" como tercer guardavallas de los de Macul por lo que debería ser quien asuma de manera natural el puesto.

Sin embargo, González igualmente opina que por su corta edad no está preparado para un desfío de esta magnitud. "Es difícil porque prevalece mucho la experiencia, creo que Julio todavía es muy pequeño. Habría que darle más confianza y más minutos, él recién está haciendo sus primeras armas", afirmó.

El DT de la categoría juvenil de Colo Colo indicó que Fierro "incluso a nivel juvenil ha jugado muy poco. En sus categorías sí ha jugado, pero no ha actuado ni siquiera en la categoría juvenil. Creo que le costaría un poco, no por sus capacidades sino que por su experiencia básicamente".