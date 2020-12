Latorre recordó el Colo Colo-Boca del ‘91: Fue un bochorno, no debió jugarse ese partido

El destacado ex futbolista argentino y actual comentarista Diego Latorre recordó la semifinal de Colo Colo ante Boca Juniors en la Copa Libertadores de 1991, la cual jugó, y aseguró que se trató de un escándalo, por el comportamiento de los hinchas del "Cacique" en la recepción en el aeropuerto y en el Estadio Monumental.

Lattorre dijo en el programa de youtube Lado B, del periodista Leonardo Burgueño, que "habíamos ganado el primer partido por 1-0, fuimos a Chile y fue un caos. El que rebobina y estuvo ahí cree que estamos hablando de otra era y fue hace menos de 30 años, un bochorno lo que pasó ese día, desde que llegamos al aeropuerto hasta el partido mismo, un partido que no se debió jugar claramente".

"Había hinchas de Colo Colo en la cancha. Ya pasó y no guardo rencor, nosotros los argentinos también éramos bravos, no a ese límite, de invadir la cancha, de tirarnos cosas, lanzarnos al foso, pero si éramos bravos. Era una era de la Copa Libertadores áspera. El gran culpable fue la antigua Conmebol, que no debió autorizar ese partido, no debió jugarse", añadió "Gambeta" sobre el tema.

El hoy comunicador también habló sobre Alexis Sánchez y sostuvo que "hizo felices a los hinchas de Arsenal. Creo que tomó una mala decisión al irse a Manchester United, debió hacerlo al City con Guardiola, que lo entendía más, porque llegó a un equipo donde lo esperaban y le exigían, mientras que donde estaba, todo se daba de forma natural. Tuvo tres años brillantes".

Finalmente, el trasandino recordó cuando compartió camarín con Diego Armando Maradona en Boca: "Si bien creo que no compartí con su versión más brillante, hacía cosas increíbles dentro de la cancha. Nunca pude humanizarlo mucho porque los que crecimos con la ilusión de jugar fútbol teníamos ídolos y Maradona en el '86 parecía que jugaba solo. Después tenerlo en el vestuario, y que te aliente era un privilegio, te sientes realizado y como que llegaste a lo máximo".

"Tuve sensaciones encontradas cuando falleció, mucha tristeza, pero lo empecé a recordar con alegría. La última imagen que vimos de él en la cancha de Gimnasia me había dado mucha pena. Contrastas esa imagen con su mejor momento y dices 'algo pasó'. Necesitaba paz y descansar", cerró.