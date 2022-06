Leandro Benegas: Son rumores, nadie de Colo Colo se ha comunicado conmigo

El delantero Leandro Benegas aseguró que Colo Colo no se ha contactado con él, pese a los rumores que lo sitúan como uno de los posibles refuerzos del equipo de cara al segundo semestre.

"Son rumores, nadie de Colo Colo se ha comunicado conmigo. Han salido varias noticias, no hay nada claro sobre ese tema. No puedo darte una decisión o algo que tenga pensado porque estamos hablando sobre supuestos", dijo el nacionalizado chileno con Radio Continental de Argentina.

Pese al interés del propio técnico Gustavo Quinteros, quien señaló que "está en carpeta", el atacante de 33 años aseguró que se encuentra feliz defendiendo a Independiente, donde ha encontrado regularidad y se ha alzado como uno de los goleadores del equipo.

"Algo que me faltaba en mi etapa como futboloista es jugar en Argentina, el lugar donde nací. Estoy disfrutando al máximo todo, la adrenalidad y la presión me encantan. Me encuentro bien, con mucha energía", cerró Benegas.