Leandro Stillitano: Me gustan jugadores de Colo Colo, pero no me quiero pelear con Quinteros

El ex ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo Leandro Stillitano aseguró que le seducen varios jugadores del "Cacique", pero que no quiere tener problemas con su exjefe.

Stillitano dijo en Directv: "Me gustaría contar con algunos jugadores de Colo Colo, pero no me quiero pelear con Quinteros. Además, estamos en un proceso económico difícil en Argentina, algunos jugadores prefieren otros mercados antes que acá".

Además, destacó a Leandro Fernández, quien fichó en Universidad de Chile: "Le va dar un salto de calidad al fútbol chileno, juega con las dos piernas y desorienta a los centrales. Se entrega mucho por el equipo. Va ser muy importante en esta U que se está reestructurando".