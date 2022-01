Leo Gil reveló que jugó lesionado en la recta final del torneo: En el plantel lo sabían

Leonardo Gil, volante de Colo Colo, reveló que jugó lesionado algunos partidos del Campeonato 2021 y por ese motivo bajó su rendimiento en la recta final del torneo.

"Nadia sabía que yo estaba lesionado en el partido con Everton, seguí jugando. Bajé el rendimiento, no por que no estaba entrenando, sino porque estaba lesionado. El fútbol es así, yo siempre di la cara por el equipo, por más que estuviera lesionado, solo lo sabían el cuerpo técnico y mis compañeros", declaró en ESPN.

"NADIE SABÍA QUE YO ESTABA LESIONADO DEL PARTIDO CON EVERTON"#ESPNF90Chile Leonardo Gil reveló que sufrió una lesión que le hizo bajar su rendimiento en la recta final del torneo con Colo Colo: "Lo sabía solo el cuerpo técnico y mis compañeros". Míralo por #ESPNenStarPlus. pic.twitter.com/KE0F6DbDmM — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) January 24, 2022

Por ese motivo, afirmó que "la lesión me condición mucho, el fútbol es así y no hay que darle tantas vueltas. Se dicen muchas cosas y está bien, yo me quedé tranquilo porque sabía que di todo por el club".

Gil también valoró el nivel del equipo, que conquistó la Supercopa este domingo ante la UC, señalando que se potenció mucho con los refuerzos de Juan Martín Lucero y Esteban Pavez.

"El plantel nuestro se ha potenciado mucho, con la llegada de Lucero, Pavez, y los chicos del proceso anterior. Es importante mantener la base de jugadores para lograr objetivos. Es un plantel con más jerarquía", comentó.

Por último, sostuvo que el amistoso con Boca Juniors, pese a la derrota, lo dejó tranquilo, porque habían sentido el cansancio de haber jugado solo días antes contra la U, y sirvió para saber en qué condiciones llegarán a la Copa Libertadores.

"Cuando empiece la Libertadores, jugaremos cada tres días, y fue una linda prueba (el duelo con Boca). El equipo está para hacer una buena Copa y es uno de los objetivos que tenemos, llegar lo más lejos posible", sentenció.