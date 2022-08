Leonardo Gil: Nos quedan nueve finales y trataremos de ganarlas todas

El mediocampista de Colo Colo Leonardo Gil comentó el nivel que viene mostrando el cuadro albo y si bien aseguró que la racha de buenos resultados da confianza de cara a lo que viene, la idea no es relajarse y salir a ganar "las nueve finales que quedan".

"No nos sentimos favoritos, porque hay equipos que viene jugando bien. Está Ñublense, Palestino que no ha perdido hace rato, equipos que traen buen nivel y hay que respetar a todos los rivales. Nosotros haremos todo lo posible porque (ser campeón) es el objetivo que nos propusimos a inicio de año", dijo el volante en conferencia de prensa.

"El equipo viene trabajando muy bien, mentalizándose. Nos quedan finales y las vamos a tomar como tal cada partido", añadió Gil, quien manifestó la clave para apostar tanto por el Campeonato Nacional como por la Copa Chile.

"En lo personal, todo se basa en la humildad. Cuando uno interiormente es humilde y tiene hambre, no se relaja y hace que los compañeros no se relajen. Nos quedan nueve finales y trataremos de ganarlas todas, y esa motivación es no relajarse para entrenarse al 100 por ciento y si uno no está motivado, hay que despertarle", expresó Gil.

"Hace tres años que el Campeonato Nacional no se puede lograr y es algo que queremos todos. Queremos también la tercera Copa Chile", añadió el argentino-chileno.

Además, el ex jugador de Rosario Central expresó su felicidad por los avances que han mostrado Emiliano Amor y César Fuentes en sus respectivas recuperaciones.

"Como compañeros, me pone muy contento que se estén recuperando. Emiliano ya hizo fútbol después de una lesión compleja y todos estamos felices, porque es un jugador importante para nosotros", comentó.

"Lo mismo que César, que nos aporta mucho equilibrio, pero ya le queda poco y está entrenando muy bien con los kinesiólogos", cerró.