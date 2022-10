Leonardo Gil sobre la ausencia de hinchas de Colo Colo ante Coquimbo: Me parece correcto

El volante de Colo Colo Leonardo Gil abordó la ausencia de hinchas visitantes en el duelo ante Coquimbo Unido del próximo domingo y señaló que es una medida "correcta", pero se mostró molesto porque no les entregarán la copa en el caso que se coronen como campeones.

"Desde mi punto de vista, Colo Colo nunca ha entregado visitantes cuando juega de local, así que me parece que está bien que si un club, cuando jugamos de visita, no lo quiera hacer, como no lo hicimos nosotros", declaró.

"Me parece correcto, pero con el tema de la copa no estoy de acuerdo, porque se organiza el torneo para que el campeón, el que lo merece, pueda tener la posibilidad de levantar el trofeo, sea cual sea la circunstancia en que esté el otro equipo;, es una situación a la que llegaron y no tenemos nada que ver", siguió.

"Desde ese punto de vista estoy un poco molesto. Lo importante es tratar de salir campeón y luego festejar con nuestra gente, que es lo que más queremos", agregó Gil.

El jugador también habló sobre las opciones que se le han abierto a Gustavo Quinteros, que suena como alternativa en Independiente, y declaró que "se debe sentir orgulloso que lo llamen y vean de otros clubes y selecciones. Hace las cosas bien en Colo Colo y creo que debe estar feliz, para nosotros nos ha ayudado mucho y potenciado, no solo este año".

En lo referido a Gabriel Suazo, que quiere emigrar tras el actual torneo, sostuvo que "es joven, el capitán del equipo y se lo merece porque es de la cantera y creo que quiere salir campeón más que nadie, siendo capitán y una de las figuras. Me pone feliz porque se le ha cuestionado mucho".

Colo Colo necesita sumar a lo menos un punto en su visita a Coquimbo el próximo domingo, en un duelo que se jugará en el "Francisco Sánchez Rumoroso" desde las 15:00 horas, para ser campeón.