Leonardo Gil: Tengo un tirón, calculo que estaré fuera entre una semana y diez días

El volante de Colo Colo Leonardo Gil comentó la dolencia que le hizo ser reemplazado en el partido que el "Cacique" le ganó 2-1 a Audax Italiano y pronosticó que estará al menos una semana fuera de las canchas para recuperarse.

"Tengo un pequeño tirón, chiquitito, uno con tanto tiempo jugando se conoce y sabe lo que le puede haber pasado, calculo que estaré una semana o diez días", manifestó tras la realización de exámenes este miércoles.

"Sé que no es nada grave, pero venía un poco cargado del isquio en la jugada del arquero cuando sale y me pega un rodillazo, y se me cargó el isquio, siento que tengo un tironcito, pero tengo suerte que me he recuperado rápido", comentó a ESPN.

"Calculo que en diez días ya lo sacaré, todavía no está el informe del médico", apuntó Gil.