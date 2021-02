Leonardo Valencia tras el partido por el descenso: Me tocó el peor año de mi vida en lo personal

El volante de Colo Colo Leonardo Valencia realizó una evaluación de su temporada, luego de que el "Cacique" se salvara del descenso con la victoria por 1-0 ante Universidad de Concepción, y aseguró que tuvo muchas dificultades personales.

"Gracias Dios por darme esta hermosa oportunidad y pertenecer a este tremendo grupo de jugadores. Me tocó el peor año de mi vida en lo personal, un año sin poder ver a mis hijos y muchas cosas más que solo Dios sabe el proceso que me tocó vivir", señaló el ex Universidad de Chile en su Instagram.

Además, añadió: "Gracias a mi familia por estar siempre a mi lado , me pararé por ustedes volveré a ser yo. Me mataré entrenando para recuperar mi nivel y volver a ser feliz. Los amo".

Valencia tuvo una irregular campaña, pero igualmente fue el goleador del elenco "albo" con seis anotaciones, en una campaña para olvidar de esa institución, peleando la permanencia hasta este miércoles.