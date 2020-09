Leonardo Véliz: Colo Colo quiere traer a Gustavo Quinteros, pero no creo que haga milagros

El ex delantero de Colo Colo y de la selección chilena Leonardo Véliz volvió a criticar el ambiente que se vive en el cuadro albo y aseguró que ni siquiera la posibilidad de que llegue Gustavo Quinteros puede modificar algo el presente del elenco popular.

"Colo Colo quiere traer a Gustavo Quinteros, pero no creo que pueda hacer milagros", dijo en diálogo con DirecTV, canal que la noche de ayer miércoles adelantó que el entrenador argentino será contactado por el elenco albo en caso de que no haya un resultado positivo ante Universidad de Chile.

"Colo Colo me tiene preocupado. Ante Santiago Wanderers no mostró nada, sólo la genialidad de Esteban Paredes, que por lo que veo está solo para 45 minutos. Él se lleva el peso del equipo", añadió el ex delantero mundialista.

"Cómo es posible que Colo Colo no generé defensores en la formación. Hoy muchos entrenadores no se atreven a poner a cabros jóvenes porque les preocupa el día a día, y eso es tener resultados inmediatos", complementó el relación a lo mal que se vio la última línea.

"Tiene muchas deficiencias, tanto en lo colectivo como en lo individual, donde sólo rinde Paredes. (Oscar) Opazo pasó a ser 'opaco'. (Nicolás) Blandi con lo que gana debería ser titularísimo. Yo también esperaba más de (Matías) Fernández", cerró.