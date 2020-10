Leonardo Véliz: Nadie está en condiciones de afirmar que Colo Colo no se irá al descenso

El ex jugador de Colo Colo Leonardo Véliz advirtió que existen chances de que Colo Colo pierda la categoría y descienda a Primera B, al igual que U. de Chile, equipos que atraviesan momentos complejos en el Campeonato Nacional.

"Nadie está en condiciones de afirmar que Colo Colo, por ejemplo, no se irá al descenso. Le ha pasado a los grandes equipos de todo el mundo", indicó el ex futbolista a El Mercurio.

"Si llegan a bajar ambos equipos, sería una debacle económica, pero habla de la forma en que sus sociedades anónimas han funcionado sin ninguna planificación e inversión real", apuntó.

Por su parte Sandrino Castec, histórico de la U, dijo que "la realidad de Colo Colo es crítica" y que en los azules "no está tan mal". "No sería bonito ver a los equipos más populares de Chile peleando el descenso al final de la temporada, aunque no sería raro que pasara", concluyó.