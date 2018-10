Leonel Herrera: De los defensores argentinos de Colo Colo solo se salva Barroso

El ex jugador "albo" criticó duramente a los trasandinos que juegan en la zaga del "Cacique".

El ex jugador de Colo Colo, Leonel Herrera, criticó duramente a los zagueros trasandinos del "Cacique"y también a la administración anterior de los "albos", en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

Al respecto, el retirado futbolista dijo que "los que le dejaron un problema grande a Héctor Tapia fueron (Pablo) Guede y el señor (Aníbal) Mosa. No recuerdo un equipo profesional que tenga cinco extranjeros en defensa, y que sean todos argentinos. De los cinco, hay uno que más o menos se salva, pero los otros no. Esa es la impotencia que me da. Julio Barroso es el único que demuestra un buen nivel nacional e internacional, pero los otros cuatro para nada".

En la misma línea, Herrera dijo que "quedó demostrado que Brayan Cortés es mucho mejor arquero que (Agustín) Orión, pero no le dan las oportunidades de jugar. ¿Cómo van a contratar a un lateral argentino también? No es posible. Cómo no van a tener a alguien en las divisiones inferiores, si el mismo (Gabriel) Suazo es mucho más que este (por Damián Pérez). (Matías) Zaldivia la misma cosa. El mejor campeonato que hizo Barroso fue con (Claudio) Baeza".

Por último, sobre Lucas Barrios el ex jugador indicó que "me sorprende. Cuando se fue de acá, lo hizo como goleador. Pero ahora, viniendo del fútbol brasileño, no lo veo muy seguro con el balón en los pies. A lo mejor el mismo nerviosismo le afecta, las ganas de querer responder. Pero tampoco podemos desmerecer que es un gran jugador. Tenemos que darle tiempo, pero para eso también le tienen que dar tiempo a Héctor Tapia".