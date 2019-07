Leonel Herrera respaldó a Insaurralde: Uno como defensa tiene que hacerse respetar

El histórico ex jugador de Colo Colo aseguró que no considera violento al "Chaco" por su juego ante Barnechea en Copa Chile.

El histórico ex defensor de Colo Colo, Leonel Herrera, salió en defensa de Juan Manuel Insaurralde luego de que fuera duramente criticado por una dura entrada en contra del volante de Barnechea, Mikel Arguinarena, en Copa Chile.

El retirado jugador aseguró en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el "Chaco" que "yo creo que no es violento. Aprovecha bien el físico, porque tenemos que considerar que nuestra altura promedio es de un metro setenta, entonces al momento de enfrentar a un jugador de casi un metro noventa lógicamente que siempre el más chico va a tener siempre todas las de perder".

"Uno tiene que marcar territorio y hacerse respetar. Un defensa que no sea fuerte, no es defensa, habría que ubicarlo en otro lado de la cancha. Y sobretodo él, que con el físico y porte que tiene con mayor razón debería hacerse respetar, porque técnicamente no me gusta, no lo encuentro un gran jugador", agregó.

Herrera a su vez se refirió al hecho de que Insaurralde fuera apodado como "carnicero" por su supuesto juego violento, afirmando que él pasó por lo mismo durante su época como futbolista.

El otrora zaguero "albo" relató que "a mí me pasó en una oportunidad por un periodista, que no voy a dar el nombre, que me puso 'patitas con sangre' porque yo lo acusé de estar tomando junto con algunos dirigentes del fútbol fuera de Chile, opinando de muchas cosas que no le correspondían".

"A raíz de eso me puso ese apodo, que no me lo pude sacar más. Lo hizo con mala intención, porque yo tampoco era un 'patitas con sangre', es muy difícil porque creo que uno no se lo merece. Creo que esa persona fue muy injusta conmigo porque quedé marcado hasta el día de hoy con ese nombre", señaló.