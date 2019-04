Leonidas Vial: Mosa hizo un negocio redondo con los préstamos facilitados a Blanco y Negro

El director de la concesionaria habló acerca de la situación por la que es investigada el ex presidente.

El director de Blanco y Negro Leonidas Vial, afín al bloque del presidente Gabriel Ruiz-Tagle, afirmó que Aníbal Mosa hizo un negocio con una serie de péstamos facilitados por la sociedad Parinacota Fondo de Inversión Privado a la concesionaria.

El ex timonel del organismo es investigado por la Comisión para el Mercado Financiero por seis préstamos realizados durante su mandato, que según acusan desde ByN, que no fueron registrados en las actas y que significaron un pago de 87.867.000 por parte de la concesionaria a la empresa".

"Lo único que puedo decir es que este señor cobró un interés de alrededor de 88 millones, cantidad que fue pagada por ByN a Parinacota, porque él cobró un interés del 0,6 por ciento", señaló el empresario Leonidas Vial a La Tercera.

"Esto es un hecho. Ahora, él dice que no lucró, que esta plata la usó para pagarle al banco... Bueno, eso tendrá que demostrarlo, pero lo que es un hecho es que por esa plata lucró, se le pagaron los intereses. Eso es lucro. Mosa hizo un negocio redondo con los préstamos", acusó.

"Personalmente, no tenía idea de estos créditos. El directorio nunca supo. Solo supimos de un préstamo, que fue el primero, de 750 mil dólares, ya que vencía una cláusula de Jean Beausejour, pero de los demás no supe nada, recién me enteré en 2017", prosiguió Vial en el matutino.

Aclaró luego que "tampoco supo nada parte importante del directorio, excepto, obviamente, los que eran afines a él y que firmaron los pagarés, como Paul Fontaine".

"Nos ocultó un montón de créditos y lo que estaba pasando y eso la ley lo prohíbe. Todos los préstamos debieron ser aprobados previamente por el directorio, ya que todos somos responsables si la compañía quiebra. Me molesta que nos traten de pasar la pelota", denunció.

Mosa se defendió al señalar que esos intereses cubrieron los que cobró el banco a su fondo de inversión, que los pidió a raíz de la pésima situación financiera que atravesaba el club.