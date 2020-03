Licitación para remodelación del Estadio Monumental nuevamente está en riesgo

Luego de suspenderse en noviembre debido al estallido social, en Blanco y Negro están analizando cancelar nuevamente la licitación por el proyecto para remodelar el Estadio Monumental a causa de la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo por el coronavirus.

Así lo explicó Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo: "Si bien falta un tiempo, todo indica que en abril será complicado hacer algo. Todos dicen que el peak de la enfermedad será el próximo mes y con eso no se podrá iniciar nada ni invitar a nadie", comentó a El Mercurio.

Ello se suma al panorama económico devenido del estallido social y aumentado por la actual suspensión del fútbol.

"Mientras no tengamos una estabilidad financiera como club y como país, se ve difícil proyectar el inicio de un plan como el del estadio. No hay claridad de cuándo vuelve el fútbol acá en Chile ni a nivel internacional. No hay nada confirmado, hay mucha incertidumbre", añadió.