Lizardo Garrido tras diagnóstico de leucemia: Voy a dar la lucha hasta el final, eso me enseñaron en Colo Colo

El ex jugador de la selección chilena y Colo Colo Lizardo "Chano" Garrido se sinceró tras ser diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda y aseguró que dará la pelea hasta el final, tal como aprendió cuando llegó a Colo Colo a los 15 años.

"Voy a dar la lucha hasta el final, de eso estoy seguro. Me da pena verme en las condiciones que estoy y darme cuenta de la cantidad de gente que me quiere. Ha sido una gran locura y las palabras que me entregan mis ex compañeros en el chat de WhatsApp del Eterno Campeón, del Colo Colo '91 y mis compañeros de cadetes son las más potentes y fuertes, las que me llegan hasta el alma", dijo un congojado "Chano" a Las Ultimas Noticias.

"En Colo Colo me enseñaron desde chico, cuando ingresé a los 15 años, que la lucha hay que darla hasta el final, hasta el final. Me enseñaron a no bajar jamás los brazos, a no entregarse nunca, que se puede jugar bien o mal, pero que tienes que dejar la vida en la cancha. Este es el partido más importante en mi vida y es el que tengo que ganar", agregó.

Garrido contó que recibió la visita de varios ex compañeros de profesión. "Se me quiebra la voz porque estuve con algunos hoy y me hablan cosas tan lindas. No sé cómo entraron. Vino Barti (Marcelo Barticciotto), el Bocón (Raúl) Ormeño, el Vasco (Severino Vasconcelos), el Chino (Carlos) Caszely, no sé por dónde entraron. Se las arreglan de alguna manera. También Pedro García y Arturo Salah", comentó.

Respecto a cómo se dio su situación de salud, expresó que "estaba bien, sólo comenzó con el herpes que tenía en el brazo derecho con formas de manchas blancas que me quemaban y causaban mucho dolor. Fui al doctor, me hicieron exámenes y me detectaron leucemia. El jueves me internaron. Estoy agradecido de la gente del país. Colo Colo me enseñó a luchar hasta el final".

Sobre lo que se viene ahora, apuntó que "empiezo con tratamiento esta noche y en la semana sigo. Me ponen plaquetas. Están buscando el mejor tratamiento. Sé que tengo una cuestión grave, difícil. Por eso estoy en la UCI".

"Me llamó el presidente de Colo Colo, extraordinario. Me dicen que no me preocupe de nada y que vuelva a trabajar en Colo Colo. Los doctores de la clínica Alemana son capos. Me ven todos los días, pasan a cada rato, son extraordinarios, no tengo palabras de agradecimiento para toda esta gente que me ha tratado como rey", sentenció.